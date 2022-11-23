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الدولار يقفز في البنك المركزي ويتخطى سعره في الأهلي ومصر

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الدولار يقفز في البنك المركزي ويتخطى سعره في الأهلي ومصر

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الدولار
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الأربعاء، 23-11-2022 10:45 ص



ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022.

وسجل الدولار فى البنك الأهلي المصرى 24.46 للشراء 24.51 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.49 جنيه للشراء 24.56 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.48 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.
 وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
24.48 جنيه للشراء.

24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
24.46 جنيه للشراء.

24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
24.50 جنيه للشراء.

24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
24.46 جنيه للشراء.

24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
24.49 جنيه للشراء.

24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
24.54 جنيه للشراء.

24.56 جنيه للبيع.
 

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