الأحد 26 مايو 2024
توقيت مصر 21:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حرب كلامية بين شيماء سيف وفجر السعيد بعد "شكلها الجديد"

عملية نوعية.. شاهد لحظة أسر كتائب القسام جندي إسرائيلي داخل نفق

شاهد كيف أصبحت شيماء سيف بعد فقدان 50 كيلو من وزنها

قفز 50 قرشاً مرة واحدة.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك

شد شعور وألفاظ بذيئة.. مشاجرة بين فتيات داخل كمبوند تثير ضجة

رامي ربيعة يبحث عن مشجع الترجي التونسي ليمنحه هدية

ياسمين صبري تثير الجدل بالظهور بدون "فلتر" في مهرجان "كان"

اليوم أو غداً.. الخبير الهولندي يتوقع زلزالاً مدمراً

فتاة سعودية تحمل من سائق أسرتها الخاص

محمد إمام يكشف عن حالة "الزعيم" الصحية

قفز 50 قرشاً مرة واحدة.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك

الأحد، 26-05-2024 01:06 م


ارتفع أسعار الدولار  بنحو 50 قرشا تقريبا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد موجة من التراجعات اقتربت من 4 جنيهات منذ تحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

واليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، سجل الدولار مقابل الجنيه هدوء نسبي في جميع البنوك.

وكان  سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع نحو 54 قرشاً خلال الأسبوع الماضي،  بعد تراجع 88 قرشًا أول الشهر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الاستثمار العربي سجل 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم كريدي أجريكول 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع .

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 47.05 للشراء و47.15 للبيع.

سعر الدولار اليوم  البنك العربي الافريقي الدولي 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم  بنك قناة السويس 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المصري  47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  المصرف المتحد  47.05 للشراء و47.15 للبيع.

 

سعر الدولار الآن

سجل الدولار اليوم  في بنك قطر الوطني  47.06 للشراء و47.16 للبيع.

سعر الدولار اليوم  البنك العقاري المصري العربي 47.05 للشراء و47.15 للبيع.

سعر الدولار اليوم  بنك الإمارات دبي الوطني  47.05 للشراء و47.15 للبيع

سعر الدولار اليوم  بنك الإسكندرية  47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم  في البنك التجاري الدولي 47.05 للشراء و47.15 للبيع .

إقرأ ايضا

2024_1_31_10_5_7_981

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز ويسجل هذا الرقم

209354

مفاجأة..مصرفيون يتوقعون وصول الدولار لهذا الرقم خلال العام الجاري

2020_8_16_13_43_6_603

مصرف أبوظبي الأعلى.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك

أخبار متعلقة

2024_1_31_10_5_7_981

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز ويسجل هذا الرقم

209354

مفاجأة..مصرفيون يتوقعون وصول الدولار لهذا الرقم خلال العام الجاري

2020_8_16_13_43_6_603

مصرف أبوظبي الأعلى.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك

62a7b3f2a4a02-1-1-800x500

بعد انخفاضه أمس.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك رسمياً

الدولار

ضربة للمحتفظين بالعملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم في البنوك

دولار

مفاجأة.. سعر الدولار يهبط لهذا الرقم لأول مرة منذ التعويم