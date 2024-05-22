مصرف أبوظبي الأعلى.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية
تعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 46.60 جنيه للشراء،
و46.70 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه
للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.60 جنيه للشراء،
و46.70 جنيه للبيع.
بنك البركة: 46.58 جنيه للشراء، و46.68 جنيه
للبيع.
بنك قناة السويس: 46.60 جنيه للشراء، و46.70
جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 46.63 جنيه للشراء، و46.73
جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 46.60 جنيه للشراء، و46.70
جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.69 جنيه للشراء،
و46.79 جنيه للبيع.