الخميس 23 مايو 2024
توقيت مصر 21:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز ويسجل هذا الرقم

تصريح صادم لوزير الخارجية الأمريكي عن وفاة الرئيس الإيراني: الشعب أصبح بوضع أفضل

نصيحة غريبة من بايدن لمن يريد الزواج

لاستعطاف العالم.. الاحتلال يعرض فيديو للحظة أسر 5 مجندات على يد كتائب القسام

الإفتاء: يجوز الإجهاض في هذه الحالة.. وطبيب يرد (فيديو)

ناجية من حادث "معدية أبو غالب" تفجر مفاجأة عن سبب الكارثة

الأمن يفحص فيديو تعرض فنانة شهيرة للتحرش من سائق أوبر

"سكران طينة".. فيديو صادم لـ أحمد الفيشاوي يثير الجدل

شاهد ‎.. خطوبة "هتان السيف" ومواطنها اللاعب "عبدالله القحطاني"

مدير مكتب الرئيس الإيراني يفجر مفاجأة عن سقوط الطائرة

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز ويسجل هذا الرقم

2024_1_31_10_5_7_981
ا
الخميس، 23-05-2024 01:36 م


ارتقع سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم  في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري اليوم الخميس، لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي بمارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 46.68 جنيه للشراء، و46.78 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

209354

مفاجأة..مصرفيون يتوقعون وصول الدولار لهذا الرقم خلال العام الجاري

2020_8_16_13_43_6_603

مصرف أبوظبي الأعلى.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك

62a7b3f2a4a02-1-1-800x500

بعد انخفاضه أمس.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك رسمياً

أخبار متعلقة

209354

مفاجأة..مصرفيون يتوقعون وصول الدولار لهذا الرقم خلال العام الجاري

2020_8_16_13_43_6_603

مصرف أبوظبي الأعلى.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك

الدولار

ضربة للمحتفظين بالعملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم في البنوك

دولار

مفاجأة.. سعر الدولار يهبط لهذا الرقم لأول مرة منذ التعويم

19

في أول يوم عمل.. هبوط سعر الدولار في البنوك ويسجل هذا الرقم

638f84dd-64b4-4be5-801f-ec101dfe7fdd

سعر الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك بعد 4 أيام إجازة