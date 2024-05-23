قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز ويسجل هذا الرقم





ارتقع سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري اليوم الخميس، لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي بمارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.68 جنيه للشراء، و46.78 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.