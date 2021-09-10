الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 10-09-2021
01:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 10 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل 15.71
جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .