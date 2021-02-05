الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 05-02-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 5 فبراير حالة من
التراجع الطفيف بمقدار 3 قروش ، حيث سجل 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء
وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل في البنك
العربي الأفريقي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك بلوم 15.64
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .