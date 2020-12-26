تراجع كبير غير متوقع للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

السبت، 26-12-2020
10:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 26 ديسمبر حالة من
التراجع الكبيرة أمام الجنيه بمقدار 12 قرش ، حيث سجل اليوم 15.56 جنيه ، بينما
سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ـ وسجل في مصرف
أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.65
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .