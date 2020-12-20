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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 20-12-2020 08:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 20 ديسمبر حالة من الاستقرار حيث سجل 15.71 جنيه ، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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