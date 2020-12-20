الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 20-12-2020
08:32 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 20 ديسمبر حالة من
الاستقرار حيث سجل 15.71 جنيه ، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في
بنكي مصر والأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في مصرف
أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في بنك
الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.66
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .