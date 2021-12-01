الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 01-12-2021
09:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 1
ديسمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 1575
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.