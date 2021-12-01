الأربعاء 01 ديسمبر 2021
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يعلن عن اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الأهلي قريبًا

ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

الأهلي يكشف تطورات أزمة العامري فاروق ويدرس بديل حسام غالي

السعودية.. أول دولة عربية تُسجل إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

مستشارة أسرية: 4 أخطاء تقع فيها الزوجات تُنفر الزوج منها

محامي رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن خلاف الفنان مع ابنته: ليس كما يُثار

تداول فيديو لرد فعل «ميسي» عندما طلبوا من زوجته الابتعاد عنه لتصويره منفردًا

سرعة ضربات القلب.. كيف تفرق بين الإصابة بـ«أومكيرون» و «دلتا»

رهف القنون تصدم الجميع بنشر صورة دون ملابس سفلية من موقعها«المخل»

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 01-12-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 ديسمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 1575 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

إقرأ ايضا

الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

إحباط أكثر من 1800 عملية تهريب في أكتوبر الماضي

«المالية»: التعاون مع جهاز« حماية المنافسة

«المالية»: التعاون مع جهاز« حماية المنافسة».. لمنع الممارسات الضارة في التعاقدات العامة

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية

أخبار متعلقة

الدولار

قفزة للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم