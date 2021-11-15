الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 15-11-2021
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 15
نوفمبر تراجع طفيف حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73
جنيه.
وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.