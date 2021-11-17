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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأربعاء، 17-11-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم تراجع بمقدار 3 قروش، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.74 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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