قفزة للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الإثنين، 29-11-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الاثنين قفزة
كبيرة بمقدار 5 قروش، حيث سجل 15.78 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية
15.73 جنيه.
واستقر سعر الدولار
في البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك التعمير والإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78
جنيه.