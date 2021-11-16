الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية

الثلاثاء، 16-11-2021
08:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء
16 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش، حيث سجل 15.74 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك التعمير و الإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.