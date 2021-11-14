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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأحد، 14-11-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 14 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
 

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