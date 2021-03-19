الجمعة 19 مارس 2021
توقيت مصر 13:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة رائد لبيب.. المخرج الذي أمتعنا بـ " الكاميرا الخفية"

ملياردير غامض يسعى لانتزاع مواجهة "أنتوني جوشوا" و"تايسون فيوري" من السعودية

السعودية تضع شرط جديد وعاجل للسماح للأشخاص بالحج

وفاة العلاّمة محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير"

"السياحة" تعلن عن موعد الحدث الذي ينتظره العالم

سر استبدال متاحف فرنسا الأرقام الرومانية بالعربية

مقتل 13 شرطيًا في كمين بالمكسيك

أمريكا تفاجئ الجميع و تمنح إثيوبيا 52 مليون دولار مساعدات

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السعودية تصدر قرارًا عاجلًا بسحب هذا الدواء من الأسواق

ADS
 

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 19-03-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19 مارس حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 15.65 للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

معيط : ٧ مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

WhatsApp Image 2021-03-17 at 10.34.35 AM

"أماكن" تطرح مزاد "اليمامة" بمواقع مُميزة في منطقة الخرج والافلاج

وزير المالية

لكل موظفي الدولة.. اعرف قيمة راتبك في شهر يوليو بعد الزيادة

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم