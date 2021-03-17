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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أرشيفية
الدولار
 
الأربعاء، 17-03-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مارس حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش ، حيث سجل الدولار 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء  و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .  
 

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