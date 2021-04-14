الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 14-04-2021
08:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 14 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه .
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.74 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .