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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 14-04-2021 08:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .   
 

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