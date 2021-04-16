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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 16-04-2021 09:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 16 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل   15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري  15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك " سي أي بي " 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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