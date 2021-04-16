الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 16-04-2021
09:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 16 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل 15.68
جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.64 جنيه للشراء و للبيع
سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه .