الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 17-04-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 17 إبريل حالة من التراجع بمقدار قرش واحد ،
حيث سجل اليوم 15.68 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
و سجل الدولار
في البنك المركزي
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.61 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.64 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .