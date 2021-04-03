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الدولار يرتفع أمام الجنيه صباحًا ويسجل هذا الرقم

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الدولار
 
السبت، 03-04-2021 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 3 إبريل ارتفاع طفيف بمقدار قرشين، حيث سجل الدولار 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في البنك العربي الإفريقي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .  
 

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