قفز جنيهان مرة واحدة.. صعود مفاجئ للدولار في السوق السوداء

الدولار

عاد سعر الدولار في السوق الموازية للارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات اليوم، ليتداول فوق مستوى 45 جنيه للدولار الواحد، بزيادة جنيهان مرة واحدة.

وتداول سعر الدولار في المتوسط بالسوق السوداء بين 45.82 و45.87 جنيه للدولار الواحد، بدلا من نحو 43.83 جنيه للدولار في المتوسط.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند 30.9 جنيه. ولكن سعره في السوق الموازية هبط بشكل كبير الأسبوع الماضي من مستوى 60 جنيه على أصداء الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار الواحد مطلع العام الحالي قبل أن يتراجع لمستوى الـ 45 جنيه للدولار في الأيام الماضية.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن اكتمال وصول الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار - منها 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري - من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.