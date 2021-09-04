الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 04-09-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 4 سبتمبر حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش
واحد، حيث سجل اليوم 15.70 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
و سجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.5 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء للبيع سجل
15.75 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.