الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 07-12-2020
08:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار اليوم
الاثنين 7 ديسمبر حالة من التراجع الطفيف بمقدار
قرش عن معاملات أمس الصباحية ، حيث سجل اليوم
15.66 جنيه بينما سجل أمس 15.67 جنيه
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وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .