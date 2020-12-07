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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 07-12-2020 08:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 7 ديسمبر حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية ، حيث سجل اليوم 15.66 جنيه بينما سجل أمس 15.67 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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