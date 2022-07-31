ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك

الأحد، 31-07-2022
11:48 ص
صعد سعر صرف الدولار
اليوم الأحد مقابل الجنيه
في منتصف التعاملات في 4 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية
التعاملات، فيما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.
وجاء أسعار الدولار
كالتالي:
البنك الأهلي المصري:
18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر: 18.89 جنيه
للشراء، و18.95 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.92
جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
الإسكندرية: 18.87
جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
البنك العربي
الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك قناة السويس:
18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي
الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك كريدي أجريكول:
18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.87
جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.