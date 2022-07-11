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بسبب عدم وجود تعاملات.. تعرف على سعر الدولار في البنوك ثالث يوم العيد

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الإثنين، 11-07-2022 12:14 م

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 11-7-2022، أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.83 للشراء، 18.89 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.85 جنيه للشراء18.91 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.83 جنيه للشراء 18.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.83 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.83 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.83 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي
18.86 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.
 

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