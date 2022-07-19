الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

الثلاثاء، 19-07-2022
11:23 ص
قفز سعر صرف الدولار
اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه
مع منتصف التعاملات في 7 بنوك، مقارنة بمستواه في
بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار
مقابل الجنيه
ارتفع أمس الاثنين لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي في حوالي 5
سنوات ونصف.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصر
ي:
18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك مصر
: 18.88 جنيه
للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 18.86
جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك القاهرة: 18.89
جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك التجاري الدولي:
18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك العربي
الأفريقي: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك قناة السويس:
18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.
مصر
ف أبو ظبي
الإسلامي: 18.91 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.
بنك كريدي أجريكول:
18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.81
جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.