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الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

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الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

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الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 19-07-2022 11:23 ص


قفز سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه مع منتصف التعاملات في 7 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع أمس الاثنين لأعلى مستوى له منذ يناير 2017 أي في حوالي 5 سنوات ونصف.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.91 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 18.86 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
 

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