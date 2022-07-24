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الدولار يصل إلى 18.97 جنيه خلال تعاملات اليوم بالبنوك

cdn4.premiumread
الدولار
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Teads
الأحد، 24-07-2022 11:31 ص

تقاربت سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه ، في بداية التعاملات في 10 بنوك، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
 

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