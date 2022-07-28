سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر

الخميس، 28-07-2022
08:53 ص
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى اليوم الخميس فى البنك المركزي 18.88جنيه للشراء و
18.99جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى اليوم الخميس فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 18.94جنيه
للشراء و 18.97جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى اليوم الخميس فى بنك مصر إيران للتنمية 18.92جنيه
للشراء و 18.97جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى اليوم الخميس فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،
المشرق،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي) 18.91جنيه
للشراء و 18.97جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى اليوم الخميس فى بنك كريدى اجريكول، نحو 18.90جنيه
للشراء و 18.97جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.89جنيه
للشراء و 18.95جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصري اليوم الخميس فى بنوك (المصرف المتحد، فيصل
الإسلامي) نحو 18.89جنيه للشراء و 18.97جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى اليوم الخميس فى بنك قطر الوطني QNB نحو 18.89جنيه للشراء و 18.96جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصرى فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم
،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى
الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف
العربي الدولي،التنمية الصناعية، البركة، الكويت الوطني) نحو 18.87جنيه للشراء
و 18.97جنيه للبيع.
وتقدم بنك مصرف أبوظبي
الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار
مسجلا 18.94جنيه للشراء