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ارتفاع جنوني مفاجئ.. الدولار يتخطى الـ19 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم.. ماذا يحدث؟

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النبك المركزي
Native
Teads
الثلاثاء، 02-08-2022 02:42 م

سادت حالة من الارتباك في الأسواق المصرية، نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، مقابل هبوط الجنيه، في ظل توقعات باستمرار التراجع، ما يتسبب في صعود أسعار السلع.
ورفعت عدد من البنوك أسعار صرف الدولار الى أكثر من 19 جنيه، في منتصف تعاملات اليوم.
ووفقًا لتوقعات مصرفيين، محتمل أن يواصل الجنيه المصري الهبوط أمام الدولار وصولاً لمستويات أعلى من 20 جنيه، استنادا لمؤشرات صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل وجود ضغوط استيرادية لمستلزمات الإنتاج، حسب صدى البلد.


وذكر مصرفيون، أن صعود الدولار مقابل الجنيه يتم تدريجياً وفقًا لآليات العرض والطلب، مثلما حدث في شهر مارس الماضي وحتى الآن، حيث ارتفع الدولار الى ما يقارب 19 جنيه، ومن ثم تراجع مجدداً وتحرك في نطاق ال 18.5 جنيه للدولار.


وشدد الخبراء على أن الصعود سيكون تدريجيًا وفقً آليات العرض والطلب، ومدى الضغط على الدولار، الذي ارتفع سعره اليوم إلى 19 جنيه، ويتحرك في اتجاه الارتفاع التدريجي.


ونفى الخبراء وجود عنصر المفاجأة حال وصول الدولار الى مستويات أكبر مؤكدين أن الضغط على الدولار متزايد من الأفراد والحكومة لتوفير مستلزمات الإنتاج.

من جانبه قال الدكتور خالد رحومة خبير الاقتصاد، لموقع صدى البلد، إن الفترة الحالية تشهد تحريك جديد لسعر الدولار نتيجة قرارات يتخذها البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على أسعار باقي العملات وليس الجنيه المصري فقط.

ووصف رحومة الأمر بأنه مجرد اضطرابات مؤقتة، مستشهدا بزيادة سعر الدولار في شهر مارس الماضي، وتراجعه فيما بعد.

وعن وصول سعر الدولار الى أرقام تتجاوز 20 إلى 22 جنيه بحسب ما أشيع، أكد صعوبة هذا الأمر حيث يتحرك سعر الدولار في نطاق بطيء بارتفاع أو انخفاض قروش.
سعر الدولار اليوم في البنوك 
وحسب آخر التحديثات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي، في حالتي البيع والشراء، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 19.01 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي لـ 19.04 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

زاد سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم ليسجل 18.94 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك مصر

ارتفع سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم ليسجل 18.99 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.
 

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