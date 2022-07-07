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الدولار يرتفع أمام الجنيه لأعلى سعر له منذ 2017

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الدولار
Native
Teads
الخميس، 07-07-2022 10:39 ص


ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 3 قروش مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ومنذ يوم الأحد الماضي يسجل سعر الدولار ارتفاعًا مقابل الجنيه.

وهذا يعد أعلى مستوى وصل له سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ 23 يناير 2017.

أسعار الدولار اليوم
بنك الأهلي المصري: 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.86 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و18.91 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.
 

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