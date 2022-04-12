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ارتفاع جديد في سعر الدولار .. هل يصل إلى 20 جنيهًا؟

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الثلاثاء، 12-04-2022 10:30 ص

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاعه مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس الذي شهد ارتفاعا أيضًا، المر الذي جعل بعض المتخصصين يتوقعون وصوله إلى 20 جنيهًا.
وفيما يلي نرصد لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.35 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.39 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.
 

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