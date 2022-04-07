الأحد 10 أبريل 2022
توقيت مصر 14:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمين شرطة يفتح النار على أقاربه أثناء صلاة التراويح ويُسقط ضحايا بالمنوفية

ارتفاع كبير ومفاجئ لسعر الدولار من جديد

الكشف عن الراتب الخيالي الذي سيتقاضاه «صلاح» بعد تجديد عقده

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

«أبوجبل» يفاجئ الجميع: محمد الشناوي ليس أفضل حارس في مصر

غادة عبدالرازق: كنت السبب في وفاة بنت بسبب طيبتي

شاهد أغرب ركلة جزاء فاشلة

تسريب فيديو خطير لاجتماع ثلاثي بين «مرسي وطنطاوي والسيسي»

صابرين تكشف أغرب موقف تعرضت له أمام الكعبة من أحد الحجاج

كاميرا مراقبة تكشف مفاجأة في مقتل كاهن الإسكندرية

ADS
 

السعر في البنوك.. الدولار يصل لأعلى مستوى له في عامين

209354
الدولار
Native
Teads
الخميس، 07-04-2022 12:01 م

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022، مقابل الجنيه المصري، عند أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعومًا بالتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وقدم بنك أبو ظبي أعلى سعر لـ شراء الدولار.
ووفقا لأخر تحديث، سجل سعر صرف الدولار في سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.20 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.25 جنيه للشراء و15.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 18.24جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع، وفي بنك الأمارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك البركة 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع.
وفي بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدولار إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.19 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجل الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك:" كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري" 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

ارتفاع كبير ومفاجئ لسعر الدولار من جديد

Call-of-Duty

تمتع مع أصدقائك بأفضل ألعاب أون لاين

سعر-الدولار-1600x1000

18.35 .. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

أخبار متعلقة

سعر-الدولار-1600x1000

18.35 .. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

cdn4.premiumread

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-4-2022

cdn4.premiumread

تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد

image

هبوط مفاجئ للدولار في البنوك العاملة بمصر بعد وديعة السعودية

143-105535-price-dollar-today-egypt-tuesday-march-29-2022_700x400

سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء

تنزيل

محافظ البنك المركزي يكشف سبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار:أصعب من كورونا