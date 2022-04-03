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تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد

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الأحد، 03-04-2022 09:12 ص
استقر سعر الدولار في البنوك المصرية  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-4-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 6 قروش .
وأعلن البنك المركزي متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا 18.21 جنيه للشراء و 18.31 جنيه للبيع.
وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيه  للبيع في بنوك  HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الكويت الوطني، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، ميد بنك، قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB".
ووصل سعر الدولار نحو 18.23 جنيه  للشراء و 18.33 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، سايب، البركة".
وبلغ سعر الدولار نحو 18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه  للبيع في بنوك " الأهلي، مصر"
وسجل أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 18.27 جنيه  للشراء و 18.37 جنيه  للبيع.
 

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