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الدولار يرتفع في تعاملات اليوم ويسجل 18,40

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الدولار
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الإثنين، 11-04-2022 01:12 م

شهدت أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-4-2022، ووفقا لأخر تحديث سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 18.30 جنيها للشراء و18.39 جنيها للبيع.

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.33 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيها للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.30 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار الأمريكي 18.33 جنيه للشراء و 18.40 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.30 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وفي بنوك :"البركة، بلوم، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق" سجل سعر الدولار 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار الأمريكي 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، وفي بنوك:"الكويت الوطني، والعقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني" 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.
 

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