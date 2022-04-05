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تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-4-2022

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الثلاثاء، 05-04-2022 09:27 ص
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

 سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.23 جنيه للبيع، و18.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  20.26 جنيه للبيع و20.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.08 جنيه للبيع و23.87 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  60.29 جنيه للبيع و57.66 للشراء.
 

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