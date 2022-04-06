الأربعاء 06 أبريل 2022
توقيت مصر 14:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوج يقتل زوجته أثناء معاشرتها والسبب صادم

وزارة الداخلية تنشر المضبوطات بحوزة دعاء سهيل

فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد 23 عام زواج برسالة غير متوقعة

شاهد.. صلاح يبتسم مجددًا ويظهر في حمام السباحة

مشاداة بين زيزو وأحمد مرتضى منصور تنتهي باستبعاده من مباراة اليوم

تعليق مفاجئ من كلوب على أداء صلاح المتراجع

حلمي بكر يفجر مفاجأة: شيرين حامل من حسام حبيب

عبلة كامل تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فضيحة بمدرسة إسلامية.. مدرس يعاشر 13 طالبة و8 منهن يحملن سفاحًا

فيفا يناقش إعادة مباراة مصر والسنغال يوم 21 أبريل

ADS
 

18.35 .. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

سعر-الدولار-1600x1000
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 06-04-2022 09:31 ص

ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق6 أبريل 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.25 جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي

 سعر الدولار في البنك المركزي المصري
18.20 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.25 جنيه للشراء، مقابل 18.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.22 جنيه للشراء، مقابل 18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.23 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.23 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم
18.21 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
18.20 جنيه للشراء، مقابل 18.30 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد
18.23 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق
18.20 جنيه للشراء، مقابل 18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.23 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

Capture

نصائح هامة قبل البدء بتداول العملات المشفرة

cdn4.premiumread

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-4-2022

اسعار-الذهب-1600x1000-1-1024x1024

انخفاص تاريخي في أسعار الذهب

أخبار متعلقة

cdn4.premiumread

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-4-2022

cdn4.premiumread

تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد

image

رسميًا.. البنك المركزي يُخفّض سعر الدولار بعد الوديعة السعودية

image

هبوط مفاجئ للدولار في البنوك العاملة بمصر بعد وديعة السعودية

143-105535-price-dollar-today-egypt-tuesday-march-29-2022_700x400

سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء

تنزيل

محافظ البنك المركزي يكشف سبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار:أصعب من كورونا