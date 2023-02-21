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ارتفاع الدولار والريال.. أسعار العملات أمام الجنيه اليوم

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الثلاثاء، 21-02-2023 11:11 ص

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية.

 

وكان سعر صرف الدولار قد شهد -الشهر الماضي- تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع.

 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، سجل سعر صرف اليوم 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع.

 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.58 جنيه للشراء و30.63 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.51 جنيه للشراء، و30.61 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 4 - 6 قروش شراء وبيع، في البنوك المصرية.

 

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 32.44 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

 

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.55 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.58 جنيه للشراء، و32.69 جنيه للبيع.

 

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 2 - 6 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

 

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.55 جنيه للشراء و36.76 جنيه للبيع.

 

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.67 جنيه للشراء، و36.88 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.70 جنيه للشراء، 36.82 جنيه للبيع.

 

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.10 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الاماراتي 8.29 جنيه للشراء و8.31 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 96.04 جنيه للشراء و99.62 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

 

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