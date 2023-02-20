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تعرف على سعر الدولار الرسمي في البنوك اليوم

أسعار-الدولار-اليوم
الدولار
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الإثنين، 20-02-2023 11:34 ص

 

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

 

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 30.52 جنيه للشراء، و30.59 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

 

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