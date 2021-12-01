ما هو أداء اليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني خلال الربع الأخير من عام 2021؟

الأربعاء، 01-12-2021
01:29 م
لقد تضررت معنويات السوق خلال عام 2021 نتيجة الأخبار المتداولة سواء كانت
بشأن وباء الكورونا ومتحوراته الجديدة التي كانت في البداية متحور دلتا والان
متحور أوميكرون بجنوب أفريقيا أو الأخبار الأخري المتعلقة بـ اضطراب سلال التوريد
وارتفاع مستوي التضخم وغيرها. سنتعرض الآن نظرة على أهم الأزواج الرئيسية في عالم
تداول العملات الأجنبية وكيف كان أداؤها خلال الفترة القليلة الماضية.
بداية الحديث, فإن البيئة العامة في سوق تداول العملات الأجنبية الفوركس
ظلت داعمة بشكل كامل لـلدولار الأمريكي حيث أبقت محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية
للسوق المفتوحة ومجموعة من البيانات الجيدة تكهنات السوق بشأن التناقص التدريجي
السريع والتضييق المبكر. علاوة على ذلك ، فإن تدهور وضع العدوى في أوروبا وخطر
اتخاذ تدابير احتواء جديدة يؤديان إلى مزيد من الاختلاف في توقعات السياسة بين
البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.
زوج اليورو دولار فوق الـ 1.1200 في الوقت الحالي
تم تداول زوج اليورو دولار خلال الفترة الماضية في منطقة الـ 1.15 إلى 1.12
حيث تأثر بعدة عوامل خلال هذا العام وأخرها كانت تفاقم أزمة كوفيد في أوروبا، حيث
أدى ارتفاع الحالات في جميع أنحاء أوروبا إلى إعلان بلد آخر منخفض التطعيم - دولة
سلوفاكيا - عن إغلاق كامل. يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت البلدان مرتفعة
التحصين مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ستنجح في التغلب على موجة الفيروس الجديدة
دون إجراءات صارمة. في الوقت الحالي ، يركز النهج في الغالب على تطبيق قيود أكثر
صرامة على الأفراد غير الملقحين وتسريع طرح الجرعات الثالثة ، على الرغم من أن
المناقشات حول القيود المحتملة تتصاعد في الحكومات المحلية. اليورو لا يزال ضعيفًا
بسبب وضع كوفيد في أوروبا والذي يزيد من توسيع توقعات معدل الفائدة بين الولايات
المتحدة ومنطقة اليورو.
لقد أدي الزخم الحادث حول احتمالية الإغلاق الأوروبي إلى توسيع قصة تشديد
بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل البنك المركزي الأوروبي. يبدو أن الدعم المؤقت قد
تم العثور عليه حول منطقة 1.1200 ، ولكن يبدو أن العامل الوحيد الذي يدعمه هو
القراءات الفنية في ذروة البيع. من المفترض أن يظهر المزيد من الاهتمام بالبيع إذا
كان التصحيح سيظهر عند منطقة 1.1280 / 1350. يقع الدعم التالي عند 1.1170. يبدو
هذا هو الوضع في ديسمبر أيضا، في الأسابيع الأولى ، سنرى ما إذا كان أي تباطؤ في
الطلب المستمر على تمويل الدولار الأمريكي (لأغراض الميزانية العمومية في نهاية
العام) يزيل بعض الضغط الصعودي عن الدولار.
على الرغم من الموجة الرابعة في أوروبا ، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي
متمسك بوجهة النظر القائلة بأن خطة PEPP ,وهو برنامج طوارئ
الوباء, ستنتهي في مارس. حيث صرح أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق
إنها رأت أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي. خطة طوارئ الوباء هي صفقة
كبيرة جدًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وقد تكون أحد العوامل الداعمة القليلة
لليورو قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 16 ديسمبر.
الجنيه الاسترليني: ما هو وضع المملكة المتحدة؟
في الوقت الحالي ، ارتفع زوج اليورو / الجنيه الإسترليني وقد يظل مدعومًا
خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى حساسية الجنيه الاسترليني المرتفعة
للميل إلى المخاطرة مقارنة باليورو ، الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد عانت
خلال الأشهر القليلة الماضية من أزمة كبيرة في الوقود في جميع أنحاء البلاد, الامر
الذي أثر بشكل أو باخر علي أداء الجنيه الاسترليني.
في الوقت الحالي، الجميع في انتظار هوو بيل ، كبير الاقتصاديين في بنك
إنجلترا ، الذي سيلقي خطابًا حول التوقعات الاقتصادية. حيث ادعى المحافظ أندرو بيلي أن توجيه سعرالفائدة
"خطير" بالنسبة للبنوك المركزية ، ويبدو من المحتمل أن البنك
يحاول الابتعاد عن هذا النوع من الاتصالات المضللة التي رأيناها في الفترة التي
تسبق اجتماع نوفمبر. من المتوقع أن بنك إنجلترا سيرتفع في 16 ديسمبر ، الأمر الذي
من شأنه أن يضع حدًا أدنى للجنيه الإسترليني في نهاية العام - باستثناء التدهور
المادي لوضع كوفيد في المملكة المتحدة.