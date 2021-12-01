كيف أصبحت الهواتف الذكية تسيطر على حياة الكثيرين؟

الأربعاء، 01-12-2021
02:41 م
إن الهاتف النقال ومن
دون شك قد حقق قفزة كبيرة في مجال الاتصالات ولقد صارت الأمر أكبر وأكثر تأثيرا مع
قدوم الهواتف الذكية وإمكانية الوصول إلى الأنترنت فعبر هذه الأجهزة التي أصبحت
جزء لا يتجزء من الحياة اليومية لفئة كبيرة من الناس.
اليوم الناس من مختلف
الفئات العمرية وبمختلف المستويات التعلمية يملكون هواتفهم الذكية الشخصية وهناك
من يملك أكثر من هاتف واحد. من جهة أخرى فمجال الهواتف الذكية يشهد الكثير من
الاستثمارات العملاقات بين كبار هذا المجال وهناك أرقام كبيرة تحطم كل سنة.
هناك علامات تصدر
نماذج هواتف بشكل متكرر وفي كل مرة هناك تطور وإضافة معينة تجعل المستخدمين يريدون
تجربتها وكم ظهرت من براءة اختراع تتعلق بجزء واستخدام في الهواتف الذكية. وهناك
التطبيقات أو كل ما يتعلق بالولوج إلى شبكة الانترنت، فالكل يستغل وجود هذا الجهاز
مع صاحبه طوال الوقت.
لماذا قد يغفل الأشخاص
كثيرا وهم أمام شاشات موبايلاتهم؟
إن الوقت الذي يقضيه الكثير من المستخدمين وهم يستعملون هواتفه قد يحسب
بالساعات، فالجزء الأكبر من يومهم يمضي وهم في تطبيقات على هواتفهم الذكية أو حتى
أجهزتهم اللوحية. وقد يغفل الشخص عن الوقت بل وقد يستغرب انه بقي على هاتفه لمدة
ساعتين أو أكثر متواصلتين وهو لم يشعر بذلك.
تطبيقات التواصل الاجتماعي:
إن تطبيقات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال مصممة ومطورة من أجل أن يبقى
فيها المستخدم لأطول وقت ممكن وهذا ما يحرص عليه المالكون والمطورون لهذه
التطبيقات. فهناك خوارزميات جد متطورة هدفه الوحيد هو توفير المحتوى الذي يبقي
المستخدم لطول وقت ممكن في التطبيق.
وهنا ومن دون
شك هناك نوع من الإدمان للشخص فيبقى على هاتفه وهو يشاهد في الفيديوهات المضحكة أو
يبحث عن منشور جديد لواحد من المشاهير او هو نفسه ينشر وينتظر اعجاب أصدقائه بما
نشره. واليوم هناك عدد معتبر من هذه المواقع التي يدخلها مئات الملايين من الناس في كل ثانية.
الألعاب والتعلق بالموبايل:
هناك من يختار
استعمال هاتفه الذكي من اجل الألعاب وخاصة تلك التي تلعب بشكل جماعي وعبر الأنترنت
فيلعب هو وأصحابه او أشخاص لا يعرفهم من منطقة مختلفة من العالم ويبقى لساعات وهو
على هذا الحال. وقد يكون الشخص يريد أن يجرب حظه في ألعاب كازينو
وغير ذلك من الملهيات التي قد لا يستفيق الشخص منها.
إن كون الهاتف
الذكي دائما ما يكون في جيب صاحبه ويرافقه حيث ما ذهب فيزيد تعلق صاحبه به فقد
يكون كل ما يريده هو ان يستقبل رسالة أو إعجاب من أجل أن يشعر بشعور أفضل. وهذا
التعلق يحتاج الشخص إلى ان يدركه ولو بعد متأخر فذلك اهم من ان يبقى على حاله إلى
موته.
كيف يستغل المستخدم
مزايا هاتفه الذكي؟
مثل الكثير مما تقدمه التكنولوجيا فإن استفادة المستخدم تتعلق بطريقة
استغلاله لهذه التكنولوجيا، فالهاتف الذكي هو أداة ووسيلة جد مفيدة. فزيادة على أنه
وسيلة للتواصل يمكن ان يسهل الكثير من المهام اليومية، فاليوم يمكن التسوق من خلال
الهاتف ودفع الفواتير وما إلى ذلك.
يمكن أيضا وبفضل استعمال تطبيقات الموقع الجغرافي تحديد المكان وكذا
المسارات المناسبة وما إلى ذلك، وهناك أيضا الكثير من التطبيقات المفيدة التي
يستغلها المستخدم بتثبيتها على هاتفه بدل التطبيقات الملهية. فيمكن للشخص تثبيت
تطبيقات تساعده في تطوير نفسه وهناك ما يساعده على تعلم مهارات جديدة قد يستغلها
لكسب المال من الانترنت والكثير من المزايا التي لا يجب انكارها والتقليل منها
وإنما البحث عنها واستعمالها.