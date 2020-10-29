أسعار الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك اليوم

الخميس، 29-10-2020
08:15 م
أحمد سالم
استقر سعر الدولار
أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الخميس 29-10-2020، نتيجة عطلة البنوك الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأمس الأربعاء، أنهى متوسط سعر الدولار
أمام الجنيه في البنوك التعاملات مستقرًّا عند 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه على مدار شهر أكتوبر الحالي بنحو 5.17 قرش.
وعرض بنك الاستثمار العربي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى لها بالسوق ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.