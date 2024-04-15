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مع أول يوم عمل.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

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مع أول يوم عمل.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

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الدولار
الإثنين، 15-04-2024 01:36 م

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في أول يوم عمل الإثنين الموافق 15 إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حالة من الاستقرار في البنوك والسوق السوداء ويأتي ذلك بعد مرور 40 يومًا على قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصري و«تعويمه» أمام جميع العملات الأجنبية في البنوك الخاصة والحكومية ومحلات الصرافة.

أولا أسعار العملات الأجنبية
- سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي: 47.53 جنيه للشراء، و4763 جنيها للبيع.

- سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و4763 جنيها للبيع

- سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 50.52 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 59.07 جنيه للشراء و59.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الكندي 34.68 جنيه للشراء و34.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 30.54 جنيه للشراء و30.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر ين ياباني 31.03 جنيه للشراء و31.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر فرنك سويسري 51.82 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية
ووصل سعر الريال السعودي إلى 12.55 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 12.83 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار البحريني 123.67 جنيه للشراء و125.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري 11.95 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الأردني 65.95 جنيه للشراء و66.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 152.43 جنيه للشراء و153.45 جنيه للبيع.

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