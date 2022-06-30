الريال السعودي يتخطى 5 جنيهات أمام الجنيه المصري

الخميس، 30-06-2022
10:48 ص
تباين سعر الريال السعودي
مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، مع اقتراب موسم الحج، واستعداد
الكثير من المصريين للسفر إلى المملكة العربية لأداء المناسك المقدمة، لذا تحظى العملة
السعودية باهتمام الكثير من المواطنين.
سعر الريال السعودي
في البنك
المركزي
وجاء سعر الريال السعودي
في البنك المركزي بسعر 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني
الرسمي الخاص بالبنك، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس.
سعر الريال السعودي
في البنوك
المصرية
وفي بنك كريدي أجريكول،
سجل الريال السعودي
نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني
الرسمي الخاص بكل بنك، وبلغ سعر الريال السعودي
في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء
و5.01 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودي
في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي
في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي
في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي
الإلكتروني للبنك، وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر نحو 5.002 جنيه للبيع مقابل
4.98 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الريال السعودي
في البنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري
الدولي سجل سعر الريال السعودي
اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.