الخميس 30 يونيو 2022
توقيت مصر 12:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موقف محرج.. بايدن يتجاهل مصافحة رئيس هذه الدولة أمام الجميع (فيديو)ش

جسر الملك فهد يعلن رسوم السيارات المتجهة إلى البحرين

لن تعرفها.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بخسارة عشرات الكيلوهات من وزنها

تورط وزير المعاقين الفرنسي في اغتصاب امرأة

الريال السعودي يتخطى 5 جنيهات أمام الجنيه المصري

بداية من غد.. البنك المركزي يعلن قيمة عمولة رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

للمرة الثانية في أيام.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

بعد ظهورها المفاجئ.. حفل غنائي كبير لـ آمال ماهر في عيد الأضحى

أوهارا: على ليفربول التصالح مع صلاح

وجدوه بهذا المكان.. القبض على المستشار قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

ADS
 

الريال السعودي يتخطى 5 جنيهات أمام الجنيه المصري

images
الريال السعودي
Native
Teads
الخميس، 30-06-2022 10:48 ص

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، مع اقتراب موسم الحج، واستعداد الكثير من المصريين للسفر إلى المملكة العربية لأداء المناسك المقدمة، لذا تحظى العملة السعودية باهتمام الكثير من المواطنين.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي
وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي بسعر 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الريال السعودي نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر نحو 5.002 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.

 

إقرأ ايضا

ماكينات-الصراف-الألي-مصر-1024x698

بداية من غد.. البنك المركزي يعلن قيمة عمولة رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

2022_3_31_16_24_19_15

للمرة الثانية في أيام.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

image

الدولار يقفز بشكل مفاجئ في أكبر زيادة له منذ 5 سنوات

أخبار متعلقة

2022_3_31_16_24_19_15

للمرة الثانية في أيام.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

image

الدولار يقفز بشكل مفاجئ في أكبر زيادة له منذ 5 سنوات

1830960_0

الدولار يقفز 4 قروش في هذه البنوك مع بداية التعاملات

62-095930-price-dollar-egypt-june-19-2022-morning-calm_700x400

أعلى سعر في هذا البنك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

2018_10_19_15_45_37_695

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

cdn4.premiumread

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك