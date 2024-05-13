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وفاة المتحول جنسياً عبدالله عبد الأمير المعروف بـ"جوجو" داخل سجنه بالعراق

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المتحول
الإثنين، 13-05-2024 01:10 م

 

كشف موقع شفق نيوز العراقي نقلا عن مصدر من وزارة العدل العراقية، تفاصيل جديدة عن وفاة المتحول جنسياً عبد الله عبد الأمير والمعروف بـ"جوجو"، داخل سجن ببغداد.

وذكر الموقع، بأن المعلومات الأولية تفيد أن سبب وفاة "جوجو" نتيجة تعرضه لنوبة قلبية.

وفي وقت سابق أوضح أحمد لعيبي المتحدث باسم وزارة العدل، إن "(جوجو) سقط مغشياً عليه أثناء عملية تسليمه للنظر بقضية حكم جديدة، بخلاف قضيته الأولى والمسجون بسببها ل15 عاماً بتهمة الدعارة والابتزاز.

تشريح الجثة

وأضاف أنه تم نقله مباشرة إلى المركز الصحي، ليتبين وفاته، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات وإرساله للطلب العدلي لإجراء عملية التشريح لبيان سبب الوفاة.

غرفة خاصة

وأشار متحدث وزارة العدل إلى أن "جوجو" كان يقضي فترة حبسه، معزولاً بغرفة خاصة، لا مع الرجال أو النساء، بسبب وضعه النفسي والجسماني، وكان يخضع للعلاج على يد طبيب نفسي وعصبي.


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