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يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب عبدالله رشدي..ماذا حدث؟

الثلاثاء، 14-05-2024 01:14 م


هدد الكاتب يوسف زيدان ، بالانسحاب من مؤسسة تكوين، حال انعقاد مناظرة بين إسلام بحيري ممثلا عن المؤسسة، والشيخ عبد الله رشدي.

وكتب يوسف زيدان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

 

تبيان (٢) عن مؤسسة تكوين:

 

بخصوص هذين الخبرين غير الدقيقين، ومثلهما كثير مما تمتلئ به وسائل الإعلام وصفحات التواصل، لابد من الإعلان بوضوح واختصار، عن النقاط التالية:

 

أولًا: ليس من مهام مؤسسة تكوين، عقد المناظرات بين المتخاصمين، ولا المواجهات بين المتخالفين.. فقد ثبت بالتجربة أنه لا جدوى من الجدال الديني.

 

ثانيًا: لن تقام أية مناظرات أو مواجهات بين إسلام البحيري وعبد الله رشدي عن مؤسسة تكوين، وإذا أُقيمت هذه المناظرة المعلن عنا لأي سببٍ كان، فسوف أنسحب من عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وأقطع صلتي بها.

 

مناظرة إسلام بحيري عبد الله رشدي

ثالثًا: ليس للكاتب عصام الزهيري أي صلة بمؤسسة تكوين، غير حضوره مع مائتي شخص آخر مؤتمرها الافتتاحي الأول، وهو ليس عضوًا بمجلس أمنائها وليس مفوضًا بالحديث عنها.. وهذا ينطبق أيضًا على الكاتبة فاطمة ناعوت، وجميع المتحمسين لمؤسسة تكوين.

 

أخيرًا: الهدف الأساسي لمؤسسة تكوين، المعلن عنه مرارًا وتكرارًا هو الارتقاء بالمستوى الثقافي العام في مصر والبلاد العربية، وبذل الجهد من أجل ترسيخ العقلانية والتفكير المنطقي، سعيًا إلى التثقيف العام.

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