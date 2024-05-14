واقعة غريبة.. 4نساء يطاردن مجموعة رجال بالأسلحة النارية في أرض زراعية بـ قنا





في واقعة غريبة، أطلقت 4 سيدات أعيرة نارية على مجموعة من العمال، الأحد، أثناء حرثهم الأرض في منطقة تابعة لمحافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، بأن سيدات أطلقن أعيرة نارية على آخرين في أحد نجوع مركز شرطة شنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن السيدات أطلقن على آخرين الأعيرة النارية خلال حرث أرضهم لوجود خلافات على قطعة الأرض، وأتلفن جرارات الحرث دون أضرار بشرية.

وتم فرض كردون أمني في محيط الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر بالواقعة لتتولى الجهات المختصة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها للقبض على المتهمات.