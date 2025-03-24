الإثنين 24 مارس 2025
توقيت مصر 19:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بجميع البنوك اليوم

شكله بقى واحد تاني..تفاصيل إصابة علي مصيلحي وزير التموين السابق بالسرطان (صور)

في الأسانسير.. تفاصيل تعدي 20 شاب على طالبة الإعدادي أمام والدها (فيديو)

الداخلية تكشف مفاجأة عن هوية الملثمين في شوارع الجيزة

6 أيام.. رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الفطر المبارك

شاهد.. لحظة تحرير السفارة المصرية في الخرطوم من ميليشيا الدعم السريع

تفاصيل تسلل "الوشق المصري" لاصطياد جنود إسرائليين على الحدود

الكويت تعلن القبض على مصرية وزوجها بعد فضيحة "مهرجان يا هلا"

بعد زيزو.. الأهلي يتفاوض مع لاعب آخر بالزمالك

كان هيموت.. الشرطة تنقذ أحمد العوضي من جماهير إمبابة(صور)

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بجميع البنوك اليوم

الإثنين، 24-03-2025 01:51 م

 

 

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 50.59 جنيه، وسعر البيع 50.69 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة (BDC)، استقر سعر الدولار عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.59 جنيه، وسعر البيع 50.69 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.61 جنيه، وسعر البيع 50.71 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.61 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.71 جنيه.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي، حيث بلغ سعر الشراء 50.65 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.75 جنيه.

إقرأ ايضا

62-105745-today-s-dollar-price-in-egypt-monday-march-17-2025_700x400

مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

1670222538610

العراق يطلب صادرات من مصر بـ 12 مليار دولار.. إليكم الحقيقة

147-100715-today-dollar-price-egypt-thursday-march-13-2025-3

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد موافقة صندوق النقد على القرض

أخبار متعلقة

62-105745-today-s-dollar-price-in-egypt-monday-march-17-2025_700x400

مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

62-095130-dollar-price-egypt-monday-february-24-2025-3

تحرك جديد في السعر.. كم سجل الدولار اليوم؟