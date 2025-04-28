ارتفاع الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك رسميًا اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، في البنوك وشركات الصرافة.

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل اتباع سياسات مالية جديدة توازن بين الانضباط المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر دعم القطاع الخاص.

وأوضح كجوك، خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، أن تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير والسياحة يمثل أولوية قصوى في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.86 جنيه، وسعر البيع 50.99 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيها للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 50.93 جنيه للشراء، 51.03 جنيه للبيع.