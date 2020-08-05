دعوة عامة من وزير الرياضة للشباب للمشاركة في مراثون دراجات

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دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب والفتيات للمشاركة فى فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية الذى يتم تنفيذه تحت شعار "رياضتك مناعتك" فى تمام الساعة السابعة والنصف صباح بعد غد الجمعة.


ويستطيع الراغبون فى المشاركة بالماراثون التواجد بدراجاتهم الشخصية فى الموعد المحدد للماراثون الذى ينطلق من أمام بوابة إستاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس بجوار المركز الكشفي العربي، وتجمع المشاركين أمام بوابة 3 بجوار الطب الرياضي. 


ويقام الماراثون ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.

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