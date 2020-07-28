  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:41 م
Advertisements
بحث متقدم
الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

الصحة العالمية

«الصحة العالمية»: كورونا «موجة كبيرة».. ولا يأخذ طابعًا موسميًا

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

بالفيديو.. حفرة "نهاية العالم" الغامضة بروسيا تحير العلماء

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع شخصين بشكل مفاجئ

طفل رضيع

الزوجان يفاجآن والديهما بتوأم سري.. هكذا كانت رد فعل الجدة

كسلا

السودان: محتجون يسيطرون على المؤسسات الحكومية بولاية "كسلا"

3 أضرار يسببها الاستحمام اليومي

عادة صحية خطرة.. لهذا يجب عليك أن تتوقف عن الاستحمام بالصابون

تحذير عاجل: معقم اليدين يسبب حروقًا خلال الحرارة المرتفعة

الصفحة الأخيرة

حذير عاجل: معقم اليدين يسبب حروقًا خلال الحرارة المرتفعة
حذير عاجل: معقم اليدين يسبب حروقًا خلال الحرارة المرتفعة

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس عيد الأضحى

#

تحذير عاجل من اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا

#

تحذير عاجل: مطهرات اليد يمكن أن تسبب كارثة داخل السيارات

#

تحذير عاجل من "الناظر" بعدم تناول التركيبات العشبية لعلاج كورونا

حذر أطباء بريطانيون من استخدام معقم اليدين في الشمس حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وقال الأطباء في (Zava UK) إنه في بعض الحالات يمكن أن يتفاعل جل الأيدي التي أساسها الكحول مع ضوء الشمس، مما يؤدي إلى حروق وبثور مؤلمة.

وأوضح الدكتور سميران ديو: "إذا كنت ستقضي فترات طويلة في ضوء الشمس المباشر، فإن استخدام الجل اليدوي الذي يحتوي على الكحول يمكن أن يؤدي إلى تلف للبشرة".

وأضاف: "في حين أن سبب هذا التفاعل لم يتم فهمه بشكل كامل بعد، فمن المعروف أن الكوجيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإكزيما، مثل التعرض لأشعة الشمس".

وتابع: "عندما يخدش المصابون الأكزيما أو البثور الصغيرة التي تتشكل غالبًا بعد الاستخدام المتكرر لجل الكحول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى، والتي يمكن أن تبدو وكأنها حروق مع تحول المنطقة إلى اللون الأحمر"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وفي حين أن تنظيف اليدين بانتظام هو وسيلة أساسية للحد من انتشار (كوفديد – 19)، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجلد الحالية محاولة استخدام الصابون والماء، بدلاً من معقم اليدين عند الإمكان، وفقًا للدكتور ديو.

ونصح: "يظل استخدام الماء والصابون هو الطريقة الأكثر فعالية لتنظيف اليدين بعد ملامسة الأسطح التي تحمل الفيروس، ولكن هذا ليس ممكنًا دائمًا عندما تكون خارج المنزل ويمكن أن يؤدي إلى نفس رد الفعل إذا لم يتم استخدام المرطبات بعد غسل اليدين بشكل متكرر".

وأضاف الدكتور ديو أنه بدلاً من ذلك، يمكن أن يقلل ارتداء القفازات من خطر الإصابة بالحروق والبثور، على الرغم من أنها ليست مثالية.

واستطرد قائلاً: "قد ترغب في ارتداء قفازات لحماية يديك، ولكن من المهم أن تتذكر أن هذه يمكن أن تلتقط الفيروس أيضًا، لذا حاول ألا تلمس وجهك أو هاتفك عند ارتدائها".

ومضى قائلاً: "إذا لمست الأسطح المشتركة، مثل وسائل النقل العام، ارتد القفازات وتخلص منها في أقرب وقت ممكن. إذا لم تتمكن من العثور على سلة قم بإحضار حقيبة لتخزين القفازات المستخدمة والتخلص منها في المنزل للمساعدة على منع انتشار (كوفيد – 19)".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير عاجل: معقم اليدين يسبب حروقًا خلال الحرارة المرتفعة
» برلماني: مدينة الروبيكي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل
» عضوة بالكونجرس تطالب بحظر حملة التجنيد باستخدام الألعاب الإلكترونية
» حملة «جو بايدن» تطلب من الموظفين حذف «تيك توك» من هواتفهم
» 3 حالات كورونا جديده بالاتحاد السكندري
» عاجل.. مدير المخابرات العامة يلتقي رئيس المجلس الانتقالي السوداني
» «كيم كارداشيان» تبكي في أول مقابلة مع زوجها «كاني ويست»
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» دراسة تكشف عن مفاجأة حول الحشيش والعلاقة الحميمة
» شعبة الذهب تحذر: "داخلين على أزمة عالمية"
» فرمان من الخطيب بشأن أحمد فتحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية